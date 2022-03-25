- Итальянцу будет очень тяжело. Он пришел в клуб, где каждый год вспыхивают революции. Нет стабильности, зато куча амбиций, которые зачастую ничем не подкреплены. Пока в игре "Спартака" с появлением нового тренера ничего не изменилось. Разве что на месте Романа Зобнина и Александра Соболева выходят новички - Мартинс Перейра и Шамар Николсон. А после победы над "Динамо", похоже, началась эйфория. Ребята решили, что теперь и "Краснодар", оставшийся без легионеров, спокойно хлопнут. Но соперник показал характер и заслуженно увез домой три очка, - цитируют Канчельскиса "Известия".
49-летний итальянский специалист Паоло Ваноли был назначен на должность главного тренера московского "Спартака" в декабре 2021 года. Под руководством Ваноли в весенней части сезона красно-белые успели провести 5 официальных матчей: после стартового поражения от ЦСКА в РПЛ (0:2) последовали кубковый разгром "Кубани" (6:1) и победа над "Динамо" (2:0), затем - домашнее поражение от "Краснодара" (1:2) и выездная ничья с "Нижним Новгородом" (1:1). После 22 сыгранных туров Российской премьер-лиги "Спартак" в турнирной таблице занимает девятое место с 27 набранными очками. В матче 23 тура 2 апреля подопечные Паоло Ваноли встретятся на выезде с московским "Локомотивом".
Канчельскис: Ваноли будет очень тяжело в "Спартаке". Он пришел в клуб, где каждый год вспыхивают революции
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказал мнение о перспективах в "Спартаке" главного тренера команды Паоло Ваноли.
Фото: ФК "Спартак"