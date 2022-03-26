- На первое место поставлю Игоря Акинфеева. Из российских вратарей он по-прежнему вне конкуренции. Годы над ним не властны. То, что в чемпионате ЦСКА пропустил меньше всех - огромная заслуга Игоря. Из полевых выделить кого-то трудновато. Да, Языджи хорош, но он сыграл всего четыре матча. А Клаудиньо слишком нестабилен. В одной игре смотрится здорово, в другой его вообще не видно, - приводят слова Канчельскиса "Известия".
По итогам 22 туров ЦСКА является самой малопропускающей командой Российской премьер-лиги - в ворота красно-синих влетело 18 мячей, все остальные клубы РПЛ пропустили не менее 21 гола. Во всех матчах ворота "армейцев" защищал 35-летний голкипер Игорь Акинфеев, который записал на свой счет 11 "сухих" встреч - это также лучший текущий показатель сезона (у всех остальных вратарей лиги - не более 8). Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи забил 6 голов в 4 матчах РПЛ и отдал 2 голевых паса в 1 матче Кубка России, хавбек "Зенита" Клаудиньо в 16 играх РПЛ забил 7 голов и отдал 4 результативных передачи.
Канчельскис ответил на вопрос о лучшем игроке РПЛ на данный момент
Экс-полузащитник "МЮ" и сборной России Андрей Канчельскис высказал мнение о том, кто является лучшим игроком Российской премьер-лиги прямо сейчас.
Фото: ПФК ЦСКА