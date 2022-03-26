Ранее сообщалось, что 24-летний Рассказов мог в зимнее трансферное окно оказаться в итальянском клубе "Венеция". Соглашение российского футболиста с московским "Спартаком" истекает в конце сезона.
"Может, он сомневается, что там будет играть, а здесь он чувствует, что будет игроком основного состава. Я считаю, что для футболиста более важно не статус, в какой команде он играет, а его роль в команде. Нужно играть, а не сидеть на лавке. Здесь у него будет стабильность. Тут у него практически никакой конкуренции. Я могу только с этой точки зрения рассуждать о его решении отказаться", - цитирует Гаврилова "СЭ".
Защитник Николай Рассказов в текущем сезоне провел в составе "Спартака" 18 матчей во всех турнирах, на его счету 1 голевая передача. В общей сложности за московский клуб 23-летний футболист сыграл в 68 матчах, забил 2 гола и стал автором 3 результативных передач.Последний матч красно-белых против "Нижнего Новгорода" (1:1) защитник пропустил из-за микроповреждения.
В Российской Премьер-лиге "Спартак" идет на 9-м месте, набрав в 22 матчах 27 очков.
"Нужно играть, а не сидеть на лавке". Гаврилов - об отказе Рассказова переходить в "Венецию"
Бывший футболист "Спартака" Юрий Гаврилов поделился мнением об отказе защитника красно-белых Николая Рассказова переходить в "Венецию".