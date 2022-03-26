Раннее СМИ сообщали, что футболист в зимнее трансферное окно мог перейти в клуб из Италии.
Как сообщает "Евро-Футбол.Ру", речь идет про "Сассуоло". По информации источника, итальянский клуб рассматривал Бакаева в качестве замены Доменико Берарди. Отмечается, что руководство "Сассуоло" отбросило такой вариант после начала спецоперации России на Украине.
Полузащитник Зелимхан Бакаев в текущем сезоне провел 27 матчей во всех турнирах, на его счету 1 гол и 6 результативных передач. Всего за красно-белых 25-летний футболист провел 96 матчей и забил 12 мячей. Контракт Бакаева со "Спартаком" рассчитан до лета 2022 года, портал transfermarkt оценивает его стоимость в 5 млн евро.
"Спартак" занимает 9-е место в РПЛ (27 очков), "Сассуоло" идет на 9-й строчке в таблице итальянской Серии А (43 очка).
Источник: Бакаев мог перейти зимой в "Сассуоло"
Стал известен итальянский клуб, в котором мог продолжить карьеру полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев.
Фото: РПЛ