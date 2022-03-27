Как сообщает источник, "Спартак" снова принял на работу Сударикова. Ранее он занимал должность руководителя селекционной службы в академии красно-белых. Именно Судариков привел в клуб Михаила Игнатова. Кроме того, при его участии клуб перехватил Владислава Шитова у "Локомотива" и ЦСКА.
После 22 туров "Спартак" занимает девятое место в РПЛ. В активе команды Паоло Ваноли 27 набранных очков. В последнем туре красно-белые сыграли вничью с "Нижним Новгородом" (1:1). Единственный мяч в составе "Спартака" забил Кристофер Мартинс Перейра. В 23 туре соперником красно-белых станет "Локомотив". Встреча пройдет в субботу, 2 апреля.
Источник: "Metaratings"
Источник: в "Спартак" вернулся скаут, который привел в клуб Игнатова и Шитова
Скаут Александр Судариков вернулся к работе в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"