Экс-гендир оргкомитета ЧМ-2018 Сорокин: не вижу оснований для лишения или приостановления членства РФС в ФИФА

Бывший генеральный директор оргкомитета по проведению чемпионата мира-2018 Алексей Сорокин заявил, что у ФИФА нет оснований для лишения РФС членства в организации.

Фото: РФС





28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях под своей эгидой на неопределенный срок.



"Оснований для лишения или приостановления членства РФС в ФИФА я не вижу. Понятно, что время сложное, но есть устав и процедуры ФИФА. Реальных причин для серьезных решений нет. Нам в любом случае нужно общаться с международными федерациями, выстраивать отношения", - цитирует Сорокина



Из-за этого решения ФИФА и УЕФА В четверг, 31 марта, в Дохе пройдет конгресс ФИФА. В повестке заседания одним из пунктов значится приостановление членства или исключение Российского футбольного союза.28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях под своей эгидой на неопределенный срок."Оснований для лишения или приостановления членства РФС в ФИФА я не вижу. Понятно, что время сложное, но есть устав и процедуры ФИФА. Реальных причин для серьезных решений нет. Нам в любом случае нужно общаться с международными федерациями, выстраивать отношения", - цитирует Сорокина Матч ТВ Из-за этого решения ФИФА и УЕФА сборная России была отстранена от стыковых матчей отбора ЧМ-2022. В четверг, 24 марта, национальная команда должна была встретится с Польшей в 1/2 финала мини-турнира. Поляки автоматически вышли в финал, где сыграют против Швеции.