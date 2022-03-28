Карпин объяснил, почему вернулся в "Ростов"

— Сейчас у сборной России не осталось официальных матчей. И тот драйв, который нужен любому тренеру в работе, я могу получить в "Ростове" каждые выходные, — приводит слова Карпина ТАСС.
53-летний Валерий Карпин вернулся в "Ростов" 10 марта. Он будет совмещать должности в клубе и в сборной России, которую лишили участия в международных соревнованиях.
Ранее Карпин тренировал донской клуб с декабря 2017 по август 2021 года.
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