Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Черногория
21:00
ГрецияНе начат
П1 4.2X 3.2П2 2.03
Сделать ставку

Григорян — о новом лимите легионеров в РПЛ: руководителям наших клубов абсолютно до одного места развитие футбола

Главный тренер ЖФК ЦСКА Александр Григорян высказался о новом лимите на легионеров в РПЛ.
Фото: Getty Images
— Поднятие этого вопроса в очередной раз доказывает, что руководителям наших клубов абсолютно до одного места развитие нашего футбола! Не хотят они его развивать, им нужно только зарабатывать деньги, — приводит слова Григоряна Sport24.

Напомним, ранее на Исполкоме Российского футбольного союза было принято решение о введении нового лимита на легионеров. Со следующего сезона команды Российской Премьер-Лиги смогут заявлять на сезон 13 легионеров, из которых восемь одновременно могут появляться на поле.


Теги: Григорян РПЛ
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится

Последние новости

Джеррард: выбор Хави был гениальным для "Барселоны"
Источник: защитник "Спартака" Айртон близок к уходу во "Фламенго"
Бышовец: к изменению лимита на легионеров я отношусь критически
Манчини останется главным тренером сборной Италии
Григорян — о новом лимите легионеров в РПЛ: руководителям наших клубов абсолютно до одного места развитие футбола 1
Арустамян: не исключено, что РФС перейдет из УЕФА в Азиатскую конфедерацию 3
Карпин назвал задачу в сборной России на момент отстранения от международных соревнований
Карпин объяснил, почему вернулся в "Ростов"
Азар не поможет "Реалу" до конца сезона
Ефремов — о Жиго: может сам сыграть против кого-то жестко, а потом его еле коснутся — и он валяется 9
Кейруш: я единственный, кто выводил четыре команды на ЧМ. Я в десятке лучших тренеров в мире 2
"Нужно подготовить команду к Евро-2024". Манчини продолжит тренировать сборную Италии
Защитник "Динамо" и сборной Парагвая Бальбуэна попал в символическую сборную тура отбора ЧМ-2022 в Южной Америке
Петржела: Ракицкий способен выступать в Европе 3
Сорокин: УЕФА должен компенсировать России расходы на подготовку к финалу ЛЧ в Санкт-Петербурге
Карпин, Онопко и Писарев сыграли в паддл-теннис (видео)
Агент Щенникова: ЦСКА не ставил перед нами вопрос об уходе Георгия 1
Экс-гендир оргкомитета ЧМ-2018 Сорокин: не вижу оснований для лишения или приостановления членства РФС в ФИФА
Гильерме: пытаюсь возвращаться в игру. Не могу сказать, что я на 100 процентов готов, но процесс идет
РФС рассмотрит апелляцию "Химок" по делу Кухты 30 марта 3
СМИ: Манчини останется тренером сборной Италии
Сборная США преждевременно отпраздновала выход на ЧМ-2022, еще не пробившись на турнир 2
Румынский арбитр Хацеган перенес сердечный приступ и был прооперирован 1
Экс-защитник "Зенита" Ракицкий сыграл за харьковский "Металлист" в товарищеском матче 16
Суд отменил взыскание 348 миллионов рублей с ЦСКА в пользу ООО "Бета" 6
Приглашаем подписаться на Telegram-канал «Rusfootball» 37
Воспитанник ЦСКА Чернов: угрызений совести из-за перехода в "Спартак" нет. Осадок в душе – да 5
В Лиге чемпионов могут ввести два места для команд с учетом клубного рейтинга УЕФА 4
"У Юсуфа ничего серьезного. Он сыграет уже в следующем матче". Агент - о травме игрока 1
Игонин объяснил, почему выступает за расширение РПЛ
Все новости
-