— Поднятие этого вопроса в очередной раз доказывает, что руководителям наших клубов абсолютно до одного места развитие нашего футбола! Не хотят они его развивать, им нужно только зарабатывать деньги, — приводит слова Григоряна Sport24.
Напомним, ранее на Исполкоме Российского футбольного союза было принято решение о введении нового лимита на легионеров. Со следующего сезона команды Российской Премьер-Лиги смогут заявлять на сезон 13 легионеров, из которых восемь одновременно могут появляться на поле.
Григорян — о новом лимите легионеров в РПЛ: руководителям наших клубов абсолютно до одного места развитие футбола
Главный тренер ЖФК ЦСКА Александр Григорян высказался о новом лимите на легионеров в РПЛ.
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