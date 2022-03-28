— К изменению лимита на легионеров я отношусь критически. На самом деле, мало кто из легионеров обогащает наш футбол, и далеко не все влияют на качество игры и результат, — приводит слова Бышовца Sport24.
C нового сезона в Российской Премьер-Лиге будет действовать лимит на легионеров по системе "13+12". Клубы чемпионата страны смогут заявлять на сезон 13 иностранных футболистов, из которых восемь смогут одновременно появляться на поле.
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Бышовец: к изменению лимита на легионеров я отношусь критически
Российский специалист Анатолий Бышовец высказался на тему нового лимита в РПЛ.
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