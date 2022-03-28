Напомним, ранее в сети появилась информация, что бразильским футболистом интересуется "Фламенго", который хочет арендовать 24-летнего игрока до конца сезона с правом выкупа по достижению определенных целей.
"Айртон - лучший левый защитник РПЛ после Дугласа Сантоса. Не представляю, как его заменить. Конечно, это огромная потеря для "Спартака", - цитирует Карреру Sport24.
Защитник Айртон перешел в "Спартак" в 2019 году из "Флуминенсе". В этом сезоне 24-летний футболист провел за московский клуб 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. В общей сложности в составе "красно-белых" Айртон сыграл в 108 матчах, на его счету 4 забитых мяча.
Контракт Айртона со "Спартаком" истекает в 2026 году.
В "Спартаке" прокомментировали возможный уход Айртона
"Конечно, это огромная потеря для "Спартака". Не представляю, как его заменить". Каррера - об Айртоне
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал информацию, что защитник красно-белых Айртон близок к уходу из команды.
Фото: РПЛ