"Динамо" возобновило тренировочный процесс после окончания международной паузы для подготовки к выездному матчу 23 тура Российской премьер-лиги с "Краснодаром", сообщают СМИ.
По данным источника, тренировка бело-голубых началась под руководством немецкого главного тренера команды Сандро Шварца. Сообщается, что на выезд в Краснодар москвичи планируют отправиться 1 апреля с маршрутом через Ставрополь или Сочи - это связано с закрытием краснодарского аэропорта Пашковский до 1 апреля и вероятным продлением этой меры. Матч 23 тура РПЛ "Краснодар" - "Динамо" назначен на 3 апреля.
Источник: Sport24
СМИ: "Динамо" возобновило тренировки под руководством Шварца и отправится на выезд 1 апреля
По данным источника, московское "Динамо" 29 марта приступило к тренировкам после международной паузы под руководством своего главного тренера Сандро Шварца.
Фото: РПЛ