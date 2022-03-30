Ранее СМИ сообщали, что Ловрен может покинуть российский клуб.
"Ловрен вернулся в расположение клуба", - сказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.
Защитник Деян Ловрен перешел в "Зенит" в 2020 году из "Ливерпуля". В текущем сезоне 32-летний футболист провел 19 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. После зимней паузы хорват еще не выходил на поле. Контракт Ловрена с "Зенитом" рассчитан до лета 2023 года.
В воскресенье, 3 апреля, "Зенит" встретится в гостях с "Сочи". Матч 23-го тура Российской Премьер-лиги на стадионе "Фишт" начнется в 19:00 мск.
Источник: Sport24
Ловрен вернулся в расположение "Зенита"
Хорватский защитник "Зенита" Деян Ловрен вернулся в расположение петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"