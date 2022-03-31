Руководство московского "Спартака" из-за финансовых сложностей может полностью отказаться от использования футболистов-иностранцев, начиная с сезона-2022/2023, сообщают СМИ.
По данным источника, стратегия с полным отказом от легионеров и переход на комплектование команды только российскими игроками является одним из возможных вариантов дальнейшего развития московского клуба.
В данный момент в составе красно-белых имеется 8 легионеров, что является максимально возможной квотой по действующему лимиту, ни один из них пока не воспользовался правилами временного трудоустройства ФИФА от 7 марта и не стал приостанавливать контракт с клубом до конца сезона.
Источник: Sport24
СМИ: "Спартак" может отказаться от всех легионеров с нового сезона из-за финансовых проблем
По данным источника, одним из векторов развития "Спартака" в новом сезоне может стать полный отказ от легионеров и переход на состав только из российских игроков.
Фото: ФК "Спартак"