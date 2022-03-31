"Рубин" подтвердил, что расторг контракт с Кварацхелией

В казанском "Рубине" прокомментировали информацию о расторжении контракта с полузащитником Хвичей Кварацхелией.

Фото: РПЛ





Из заявления пресс-службы "Рубина" следует, что изначально контракт с Кварацхелией был приостановлен. Но после дополнительных переговоров клуб пошел навстречу игроку и соглашение было расторгнуто.



"Во внимание принимали тот факт, что он и его семья в Грузии столкнулись с критикой и агрессией по причине его нахождения в российском клубе. Также это решение принято в интересах дальнейшей судьбы футболиста", - приводит



В нынешнем сезоне Кварацхелия провел 19 матчей в РПЛ, в которых отличился двумя голами и пятью результативными передачами. Его контракт с "Рубином" действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего грузина в 16 млн евро. В общей сложности за казанский клуб грузинский футболист сыграл в 73 матчах, забил 9 мячей и отдал 18 голевых передач. Ранее сегодня спортивный директор батумского " Динамо " Ладо Двалишвили заявил , что Хвича подписал двухлетний контракт с грузинской командой.Из заявления пресс-службы "Рубина" следует, что изначально контракт с Кварацхелией был приостановлен. Но после дополнительных переговоров клуб пошел навстречу игроку и соглашение было расторгнуто."Во внимание принимали тот факт, что он и его семья в Грузии столкнулись с критикой и агрессией по причине его нахождения в российском клубе. Также это решение принято в интересах дальнейшей судьбы футболиста", - приводит "СЭ" заявление пресс-службы "Рубина".В нынешнем сезоне Кварацхелия провел 19 матчей в РПЛ, в которых отличился двумя голами и пятью результативными передачами. Его контракт с "Рубином" действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего грузина в 16 млн евро. В общей сложности за казанский клуб грузинский футболист сыграл в 73 матчах, забил 9 мячей и отдал 18 голевых передач.