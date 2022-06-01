Напомним, ранее появилась информация, что Хайкин стал основным кандидатом "Зенита" на укреплении вратарской позиции. Сообщалось, что до этого приоритетом был Илья Лантратов из "Химок", но переговоры с ним свернулись после скандального эпизода с болбоем в матче против "СКА-Хабаровска" (0:1).
"Если он меня спросит совета, я, конечно, скажу, что "Зенит" - это наша лучшая команда. Он знает об этом. В "Зенит" нельзя не пойти.
Никита - вратарь высокой квалификации. Надо просто посмотреть матчи, в которых его команда играла против "Ромы", и вообще весь сезон", - цитирует Семина Матч ТВ.
Никита Хайкин выступает за "Буде-Глимт" с 2019 года. В нынешнем сезоне россиянин провел в составе своей команды 28 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 37 мячей и шесть раз оставлял ворота на замке.
Источник: "Зенит" начал переговоры с представителями Хайкина. Вариант с Лантратовым отпал из-за скандала с болбоем
"Это наш лучший клуб, туда нельзя не пойти". Семин - о возможном трансфере Хайкина в "Зенит"
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном переходе российского вратаря "Буде-Глимт" Никиты Хайкина в "Зенит".
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