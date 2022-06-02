"Можно пригласить арбитров из Белоруссии, Армении, Казахстана, но я всегда был против того, чтобы в России давать зарубежным арбитрам дорогу в наш футбол. Мы русские люди и сами все умеем. Нам никто не нужен", - цитирует Егорова "РБ Спорт".
За Суперкубок поборются "Спартак" и "Зенит". В СМИ предположительной датой проведения матча называют 9 июля. Сине-бело-голубые являются действующим обладателем трофея – в прошлом сезоне питерцы обыграли "Локомотив" со счетом 3:0.
Ранее руководство "Спартака" предложило организовать встречу в "Лужниках". Гендиректор "Зенита" Александр Медведев в ответ на предложение москвичей заявил, что Санкт-Петербург готов принять матч в любой из предложенных дней.
Арбитр Егоров: всегда был против того, чтобы давать зарубежным арбитрам дорогу в наш футбол
Бывший арбитр Игорь Егоров высказался об идее руководства "Спартака" пригласить на матч Суперкубка России иностранных судей.
Фото: РПЛ