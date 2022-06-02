По информации источника, московские клубы предлагают сдвинуть дату старта нового сезона с 10-го на 17 июля – он начнется с матча за Суперкубок страны. В таком случае поединки первого тура Российской Премьер-лиги пройдут 24 июля, а не 17-го.
Сообщается, что позиция клубов связана с тем, что в связи с участием в финале Кубка России бело-голубые и красно-белые будут отдыхать на неделю меньше.
Матч Суперкубка России пройдет с участием "Спартака" и "Зенита".
Источник: "СЭ"
СМИ: "Динамо" и "Спартак" просят перенести начало нового сезона на неделю
Фото: Sport24