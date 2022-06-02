Как сообщает источник, "Динамо" рассматривает кандидатуру Карпина на освободившийся пост главного тренера клуба. Он согласен на переход в том случае, если спортивным директором бело-голубых станет Алексей Рыскин, который занимает аналогичную должность в "Ростове".
Напомним, ранее "Динамо" объявило об уходе Сандро Шварца, который возглавлял клуб с 2020 года. Под его руководством команда заняла третье место по итогам сезона 2021/22. Сегодня стало известно, что Шварц официально возглавил немецкую "Герту".
Валерий Карпин вернулся в "Ростов" в марте этого года. До этого он уже возглавлял клуб, но покинул пост летом прошлого года, чтобы сосредоточиться на работе со сборной России.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: "Динамо" заинтересовано в назначении Карпина. Тренер готов прийти в связке со спортивным директором "Ростова"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин может возглавить "Динамо".
Фото: ФК "Ростов"