"Эта информация вообще не соответствует действительности. Мягко говоря — это грязная жесткая ложь. А говоря по-русски — полный п...ж! Ни один человек в мире со мной по поводу "Динамо" не связывался", - цитирует Карпина "РБ Спорт".
Напомним, в четверг, 2 июня в СМИ появилась информация, что Карпин получил предложение возглавить "Динамо". Сообщалось, что специалист готов возглавить бело-голубых, но только в связке со спортивным директором "Ростова" Алексеем Рыскиным.
Валерий Карпин вернулся в "Ростов" в марте этого года. До этого он уже возглавлял клуб, но покинул пост летом прошлого года, чтобы сосредоточиться на работе со сборной России.
"Мягко говоря - это грязная жесткая ложь". Карпин нецензурно отреагировал на информацию о переговорах с "Динамо"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин отреагировал на слухи о том, что ведет переговоры с "Динамо".
Фото: ФК "Ростов"