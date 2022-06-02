По информации источника, армейцы предложили начать новый сезон 24 июля, чтобы футболисты, в том числе и легионеры, задействованные в июньских матчах сборных, успели должным образом отдохнуть. Отмечается, что эта тема поднималась на общем собрании РПЛ 30 мая, но поддержки у большинства клубов она не нашла.
Напомним, ранее стало известно, что "Спартак" и "Динамо" также просят перенести начало нового сезона на неделю.
В СМИ была информация, что матч за Суперкубок России-2022 между "Зенитом" и "Спартаком" должен пройти 9 июля. Матчи 1-го тура Российской Премьер-лиги сезона-2022/23 пройдут с 15 по 17 июля.
Источник: РБ Спорт
СМИ: ЦСКА предложил начать новый сезон РПЛ на неделю позже, чтобы игроки успели отдохнуть
Московский ЦСКА предлагает РПЛ перенести старт сезона-2022/23.
Фото: ПФК ЦСКА