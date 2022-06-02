Об этом сообщил член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков.
"Мы говорим Жиркову и Мамаеву спасибо за то, что были с нами полгода. Продлевать контракты мы не будем. Они уйдут в качестве свободных агентов. Больше никаких уходов не планируется. Все в отпусках и готовятся к старту следующего сезона", - цитирует Терюшкова Чемпионат.
Защитник Юрий Жирков в составе "Химок" провел 3 матча (122 минуты), результативными действиями в этих играх 38-летний футболист не отметился.
Полузащитник Павел Мамаев за "Химки" сыграл в 7 матчах (415 минут), в этих играх он отметился 1 желтой карточкой.
"Химки" в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) финишировал на 13-м месте и попали в стыковые матчи. В переходных встречах подопечные Сергея Юрана по сумме двух матчей обыграли "СКА-Хабаровск" (0:1, 3:0) и сохранили прописку в РПЛ на следующий сезон.
В "Химках" сообщили, что Жирков и Мамаев покинули клуб
Защитник Юрий Жирков и полузащитник Павел Мамаев покинули "Химки" на правах свободных агентов.
Фото: ФК "Химки"