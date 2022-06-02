По информации источника, петербуржцы не планируют усиливать позицию левого защитника и приглашать левоногого центрального защитника.
Также сине-бело-голубые не интересуются полузащитником ЦСКА Юсуфом Языджи и голкиперами Ильей Лантратовым ("Химки") и Никитой Хайкиным ("Буде-Глимт").
Накануне появилась информация, что "Зенит" договорился с "Химками" о выкупе Лантратова за 3,5 млн евро, но в итоге отказался от этого трансфера. Напомним, ранее сообщалось, что петербургский клуб отпугнул инцидент с участием Лантратова и болбоя в матче "Химок" со "СКА-Хабаровском" в стыках за место в РПЛ.
Источник: Bobsoccer
"Это наш лучший клуб, туда нельзя не пойти". Семин - о возможном трансфере Хайкина в "Зенит"
Источник: "Зенит" не интересуется Языджи, Лантратовым и Хайкиным
Стали известны нюансы летней трансферной кампании петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"