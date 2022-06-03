"Мирзова мы уже выкупили у "Спартака". Его контракт действует до 2023 года. Встретимся с тренерским штабом и самим Резиуаном по его будущему. Это касается всех футболистов", - цитирует Терюшкова "СЭ".
Напомним, Мирзов с сентября выступал за подмосковный клуб на правах аренды. Права на игрока принадлежали "Спартаку", контракт с красно-белыми был рассчитан до конца текущего сезона.
В завершившемся сезоне он провел за "Химки" 27 матчей во всех турнирах, на его счету 4 забитых мяча и 1 голевая передача.
Отметим, что Мирзов также выступал за "Химки" на правах аренды в прошлом сезоне. Таким образом, в общей сложности за подмосковный клуб 28-летний футболист сыграл в 40 матчах, в которых забил 10 голов и отдал 3 результативных паса.
"Химки" выкупили Мирзова у "Спартака"
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков рассказал, что права на полузащитника Резиуана Мирзова уже принадлежат подмосковному клубу.
Фото: ФК "Химки"