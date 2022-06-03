По информации источника, в трансфере футболиста заинтересован лично главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак. Отмечается, что переговоры по трансферу Солдатенко в "Зенит" близки к завершению.
Напомним, что "Алания" с Солдатенко в апреле прошла "Зенит" в четвертьфинале Кубка России, обыграв петербуржский клуб в серии пенальти.
Солдатенко – воспитанник владикавказского футбола. За "Аланию" он выступает с 2019 года. В завершившемся сезоне 25-летний голкипер провел 28 матчей в ФНЛ, в которых пропустил 34 мяча, в 10 играх он оставлял свои ворота "сухими".
Источник: Metaratings
Источник: "Зенит" не интересуется Языджи, Лантратовым и Хайкиным
СМИ: "Зенит" интересуется вратарем "Алании" Солдатенко
"Зенит" рассматривает вратаря "Алании" Ростислава Солдатенко.
Фото: ФК "Зенит"