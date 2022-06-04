Напомним, в конце мая Дзюба покинул петербургский "Зенит". Его контракт с петербургским клубом закончился и не был продлен.
"Сейчас Дзюба никому толком и не нужен в РПЛ. У него слишком завышенные требования и очень опасный для имиджа клуба характер.
К сожалению, с возрастом Артем не поумнел, поэтому в России видимо сейчас никто не хочет с ним связываться. Но мы должны помнить, что Дзюба - герой сборной России на ЧМ-2018. Про них с Черчесовым надо снять фильм", - сказал Кавазашвили.
Нападающий Артем Дзюба выступал за "Зенит" с 2015 года. В текущем сезоне 33-летний россиянин провел 39 матчей во всех турнирах, на его счету 13 забитых мячей и 10 голевых передач. Всего за петербургский клуб Дзюба сыграл в 249 матчах и забил 108 голов.
На ЧМ-2018 в России Дзюба провел 5 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Отметим, что на домашнем мундиале россияне дошли до 1/4 финала, где уступили в серии пенальти будущим финалистам турнира - сборной Хорватии.
Источник: Sport24
"Он - герой сборной России на ЧМ-2018". Кавазашвили предложил снять фильм про Дзюбу
Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили поделился мнением о российском нападающем Артеме Дзюбе, который на данный момент находится без клуба.
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