По информации источника, тренер красно-белых Андрей Ещенко может покинуть основную команду и начать работать в академии "Спартака".
Напомним, в январе Ещенко завершил профессиональную карьеру и вошел в тренерский штаб "Спартака".
"Спартак" в минувшее воскресенье, 29 мая, выиграл Кубок России. В финале красно-белые обыграли "Динамо" (2:1). В Российской Премьер-лиге "Спартак" финишировал на 10-м месте.
Андрей Ещенко в общей сложности за "Спартак" провел 109 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.
Источник: Sport24
Ещенко может начать работать в академии "Спартака"
Стало известно о возможных изменениях в тренерском штабе "Спартака" во время летнего межсезонья.
Фото: ФК "Спартак"