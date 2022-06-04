"Когда я играл с Жирковым, он совершил большой трансфер, но он всегда хотел вернуться домой и играть в России. Когда он ушел из ЦСКА — был недоволен, что подписал контракт с "Челси". Наверное, поэтому он не сыграл на таком уровне, как я. Не дал такого качества, потому что поскорее хотел уехать в Россию и сделать свою карьеру в этой стране", - цитирует Олича "РБК Спорт".
Юрий Жирков перешел из ЦСКА в "Челси" в 2009 году. Он провел в составе лондонцев 49 матчей, в которых отметился одним голом и одиннадцатью голевыми передачами. Два года спустя он вернулся в Россию, чтобы подписать контракт с "Анжи". Также после этого он выступал за "Динамо" и "Зенит".
Последним клубом Жиркова были "Химки", за которые он сыграл три матча в завершившемся сезоне. Ранее стало известно, что Жирков покидает подмосковную команду.
Олич: Жирков был недоволен, когда подписал контракт с "Челси". Он поскорее хотел уехать в Россию
Экс-форвард ЦСКА Ивица Олич рассказал, что его бывший партнер Юрий Жирков не испытывал счастья в связи с переходом в "Челси".
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