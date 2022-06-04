"Они должны остаться в "Зените" на следующий сезон. Им нравится в клубе", - цитирует агента Sport24.
Малком выступает за "Зенит" с лета 2019-го года, когда перебрался из "Барселоны" за сумму порядка 40 млн евро. В нынешнем сезоне на счету бразильца 35 матчей во всех турнирах, в которых он забил девять голов и отдал восемь результативных передач. Контракт Малкома с "Зенитом" рассчитан до лета 2024 года.
Клаудиньо перешел в "Зенит" в августе прошлого года из бразильского "РБ Брагантино". У него в активе 31 матч за сине-бело-голубых, 10 забитых голов и пять ассистов.
Агент Малкома и Клаудиньо рассказал, планируют ли его клиенты оставаться в "Зените"
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитников "Зенита" Малкома и Клаудиньо, рассказал о будущем своих клиентов.
Фото: ФК "Зенит"