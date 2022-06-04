По информации источника, РФС выдал "Центральному стадиону профсоюзов" временную лицензию с возможностью исправления всех недочетов до 6 июля. Благодаря этому, воронежцы получили лицензию для участия в РПЛ.
Это не понравилось руководству РПЛ, которое направило в РФС письмо с просьбой разъяснить, почему "Факелу" была выдана лицензия при несоответствующей арене. Отмечается, что у стадиона в Воронеже нет соответствующего освещения, отсутствует необходимое табло, слишком маленькие раздевалки.
Напомним, "Факел" занял второе место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) сезона-2021/22. В 38 матчах воронежский клуб набрал 74 очка, уступив одно очко победителю первенства - "Торпедо". "Факел" сыграет в высшем дивизионе впервые с 2001 года.
Источник: РБ Спорт
Источник: стадион "Факела" не соответствует условиям РПЛ. Лига недовольна, что клуб допущен
Стадион воронежского "Факела" не соответствует сертификату уровня РПЛ.
Фото: ФК "Воронеж"