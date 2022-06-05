По информации источника, решения по нему пока не принято, он находится в предварительном списке кандидатов.
Последним клубом Йокановича был английский "Шеффилд Юнайтед", который он покинул в ноябре прошлого года. Также 53-летний специалист возглавлял "Фулхэм", "Маккаби" (Тель-Авив), "Уотфорд", "Эркулес", "Партизан" и "Левски".
"Динамо" финишировало на 3-м месте по итогам сезона-2021/22, а также проиграло в финале Кубка России "Спартаку". После финального матча Кубка России пост главного тренера бело-голубых покинул Сандро Шварц. Немецкий специалист со следующего сезона будет работать в "Герте".
Источник: Metaratings
СМИ: бывший тренер "Партизана" и "Фулхэма" Йоканович может возглавить московское "Динамо"
Сербский специалист Славиша Йоканович - один из кандидатов на пост главного тренера московского "Динамо".
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