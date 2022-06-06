В матче за Суперкубок России-2022 встретятся "Зенит" (чемпион России сезона-2021/22) и "Спартак" (обладатель Кубка России-2021/22).
По информации источника, РФС рассматривает три места проведения матча - Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород. Фаворитом является "Газпром Арена" в Петербурге.
Отмечается, что к проведению Суперкубка в Санкт-Петербурге РФС склоняется из-за коммерческой привлекательности матча на петербургской арене. Игру могут провести на "Газпром Арене" в качестве компенсации за перенесенный финал Лиги чемпионов.
Также сообщается, что игра запланирована на 9 июля. В этот день на "Газпром Арене" должен пройти концерт группы "Руки вверх". Он будет перенесен, если РФС выберет Петербург для Суперкубка России.
Ранее стало известно, что руководство "Спартака" предложило пригласить обслужить матч Суперкубка страны иностранную бригаду арбитров. В качестве места проведения москвичи рекомендовали "Лужники", а также перенести матч на неделю.
Источник: РБ Спорт
"Газпром Арена" - фаворит на проведение матча за Суперкубок между "Зенитом" и "Спартаком"
Место проведения матча за Суперкубок России-2022 определится на заседании исполкома РФС на этой неделе.
Фото: РФС