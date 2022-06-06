По информации источника, Бакаев подпишет контракт с петербургским клубом на три года с возможностью продления еще на один год.
Напомним, Бакаев после финала Кубка России, в котором "Спартак" обыграл "Динамо" (2:1) заявил, что клуб не предложил ему новый контракт. Срок соглашения футболиста со столичным клубом истек по окончании сезона. 1 июня, красно-белые официально объявили о расставании с игроком.
Полузащитник Зелимхан Бакаев в минувшем сезоне провел 36 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 8 результативных передач. Всего за "Спартак" 25-летний футболист сыграл в 105 матчах, на его счету 14 забитых мячей.
Источник: РБ Спорт
СМИ: Бакаев подпишет контракт с "Зенитом" на три года
"Зенит" достиг окончательной договоренности о подписании контракта с экс-полузащитником "Спартака" Зелимханом Бакаевым.
Фото: РПЛ