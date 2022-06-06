- РФС, выдавая лицензию "Факелу", говорил, что если до начала сезона клуб не получит сертификат соответствия, то лицензия будет отозвана. Что тогда? По алгоритму, который заложен в регламенте соревнований, мы смотрим на покинувшие РПЛ клубы, которые соответствуют лицензии. Дальше мы смотрим клубы до шестого места из ФНЛ в случае, если они обращались и уже получили лицензию РФС I. Далее, если объективно команд будет меньше 16, то происходит сокращение числа участников данного уровня соревнований. Если "Факел" не исправит замечания, то, в соответствии с правилами, его место займет клуб, финишировавший на 14 месте в РПЛ - "Уфа", - приводит слова Митрофанова Sport24.
В конце сезона-2021/2022 официальный сайт Российского футбольного союза опубликовал список клубов, получивших лицензии для выступления в следующем сезоне. Воронежский "Факел" оказался в списке команд, оформивших лицензию РФС I, которая необходима для выступления в Российской премьер-лиге, а по итогам сезона ФНЛ занял второе место и получил право играть в РПЛ в сезоне-2022/2023. Позднее появилась информация, что "Факел" получил лицензию с условием устранения недостатков по домашней арене воронежцев - Центральному стадиону профсоюзов, и может потерять ее в случае несоответствия стадиона регламентируемым требованиям. "Уфа", которая заняла 14 место в РПЛ по итогам сезона и уступила "Оренбургу" в стыковых матчах (2:2, 1:2), также присутствует в списке клубов, получивших лицензию РФС I.
Митрофанов: если "Факел" не исправит замечания по стадиону, его место в РПЛ займет "Уфа"
Директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал, что произойдет, если воронежский "Факел" не устранит выявленные в ходе процедуры лицензирования недостатки по своему домашнему стадиону.
Фото: РФС