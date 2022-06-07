Ранее появилась информация, что клуб Бундеслиги уже начал переговоры с 24-летним чехом.
"Крал интересен "Лейпцигу"? Ничего не знаю об этом", - цитирует Каттани Sport24.
В случае перехода в "Лейпциг", Крал воссоединится с главным тренером Доменико Тедеско, с которым они вместе работал в "Спартаке".
Прошедший сезоне Алекс Крал провел в аренде в лондонском "Вест Хэме". За "молотобойцев" 24-летний чех провел 6 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.
Источник: "Лейпциг" Тедеско провел переговоры с Кралом
В "Спартаке" прокомментировали информацию об интересе "Лейпцига" к Кралу
Спортивный директор "Спартака" Лука Каттани прокомментировал информацию о переговорах полузащитника Алекса Крала с "Лейпцигом".
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