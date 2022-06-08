По информации источника, петербуржцы проведут один или два контрольных поединка. Среди возможных соперников - вернувшийся в Российскую Премьер-лигу "Оренбург". Также в клубе пока не подтверждают информацию о том, что в июле в Сочи состоится товарищеский матч с "Црвеной Звездой".
Накануне стало известно, что "Зенит" примет участие в предсезонном турнире Кубок PARI Премьер. Также на этом турнире сыграют ЦСКА, "Нижний Новгород" и "Сочи". Игры с нижегородцами и сочинцами "Зенит" проведет на стадионе "Смена" в Санкт-Петербурге, матч с армейцами состоится на "ВЭБ Арене".
По данным источника, игру с "Нижним Новгородом" пропустит полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос, колумбиец чуть позже выйдет из отпуска.
Источник: Bobsoccer
СМИ: "Зенит" может провести товарищеский матч с "Оренбургом"
"Зенит" планирует провести несколько товарищеских матчей во время подготовки к сезону-2022/23.
Фото: ФК "Зенит"