Источник: "Спартак" может проигнорировать Суперкубок России, если финал примет Санкт-Петербург

В "Спартаке" задумывается о бойкоте Суперкубка России, если встреча будет проведена в Санкт-Петербурге.

Фото: ФК "Спартак"





В финале Суперкубка России встретятся "



Напомним, ранее сегодня появилась информация, что РФС принял решение о проведении Суперкубка России в Санкт-Петербурге. До этого другими варианта назывались Казань и Нижний Новгород.



Источник: Как сообщает источник, существует высокая доля вероятности, что " Спартак " проигнорирует финал Суперкубка России, если РФС выберет местом проведения матча Санкт-Петербург.В финале Суперкубка России встретятся " Зенит ", ставший в четвертый раз подряд чемпионом России, и "Спартак", который завоевал Кубок России, обыграв в финале " Динамо " (2:1).Напомним, ранее сегодня появилась информация, что РФС принял решение о проведении Суперкубка России в Санкт-Петербурге. До этого другими варианта назывались Казань и Нижний Новгород.Источник: Metaratings