Как сообщает источник, существует высокая доля вероятности, что "Спартак" проигнорирует финал Суперкубка России, если РФС выберет местом проведения матча Санкт-Петербург.
В финале Суперкубка России встретятся "Зенит", ставший в четвертый раз подряд чемпионом России, и "Спартак", который завоевал Кубок России, обыграв в финале "Динамо" (2:1).
Напомним, ранее сегодня появилась информация, что РФС принял решение о проведении Суперкубка России в Санкт-Петербурге. До этого другими варианта назывались Казань и Нижний Новгород.
Источник: Metaratings
Источник: "Спартак" может проигнорировать Суперкубок России, если финал примет Санкт-Петербург
В "Спартаке" задумывается о бойкоте Суперкубка России, если встреча будет проведена в Санкт-Петербурге.
Фото: ФК "Спартак"