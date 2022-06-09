- Знаете, в действиях "Локомотива" найти и понять логику невозможно. Просто невозможно! Зачем искать то, чего нет? Не знаю, почему вдруг Рыбус им стал не нужен. Мне непонятно. Зато набрали людей, которые не выходят, да еще и за большие деньги. Представляю ли я Мацея в "Спартаке"? Да, вполне. Хорошо к этому отношусь. Рыбус - качественный и хороший футболист, пусть играет в "Спартаке". Это отлично, он им поможет и пригодится, - передает слова Смородской "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что 32-летний польский левый защитник Мацей Рыбус может подписать контракт с московским "Спартаком". По данным польских СМИ, медицинский осмотр футболиста в расположении красно-белых назначен на пятницу, 10 июня. Ранее Рыбус, которому в августе 2022 года исполнится 33 года, в течение 5 лет выступал за московский "Локомотив", в составе которого выиграл чемпионат России, два Кубка России и один Суперкубок. В прошедшем сезоне футболист провел за красно-зеленых 26 матчей во всех турнирах и выполнил 3 результативных передачи, а по его завершении покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта.
Польские СМИ: Рыбус перейдет в московский "Спартак", известна дата медосмотра
В "Спартаке" прокомментировали информацию о переходе Рыбуса
Смородская: не знаю, почему вдруг Рыбус стал не нужен "Локомотиву". "Спартаку" он поможет и пригодится
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала возможный переход экс-защитника "железнодорожников" Мацея Рыбуса в московский "Спартак".
Фото: ФК "Локомотив"