Напомним, ранее сегодня пресс-служба "Рубина" объявила о возвращении Йевтича из аренды. Весь прошлый сезон швейцарский полузащитник провел в греческом "АЕКе". На его счету 15 матчей в греческой Суперлиге, в которых он отдал две результативные передачи.
Как сообщает источник, Йевтич готов остаться в "Рубине" даже учитывая, что казанцы проведут следующий сезон в ФНЛ.
Дарко Йевтич перебрался в "Рубин" из польского "Леха" в 2020 году. С тех пор футболист провел за казанцев 45 матчей, отметившись четырьмя голами и тремя ассистами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего швейцарца в 1,5 млн евро.
Источник: "СЭ"
Источник: Йевтич, вернувшийся из аренды, готов остаться с "Рубином" в ФНЛ
Полузащитник "Рубина" Дарко Йевтич может продолжить выступления за клуб.
Фото: ФК "Рубин"