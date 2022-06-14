- Надо говорить о том, что Федотов - сильный тренер, зарекомендовавший себя в России. Наверное, правильный ход со стороны руководства ЦСКА - поставить более сильного тренера во главе команды с хорошими футболистами. У ЦСКА хороший состав для того, чтобы бороться с "Зенитом" за первое место в РПЛ. Алексей Березуцкий тоже боролся до последнего, просто в последних шести турах они отпустили "Зенит" чуть подальше. Будем смотреть. Думаю, руководство ЦСКА делает всё правильно, - передает слова Гришина "Чемпионат".
Ранее стало известно о смене главного тренера ЦСКА: вместо 39-летнего Алексея Березуцкого, покинувшем клуб вместе с братом Василием Березуцким и помощником Григорием Бабаяном, красно-синих возглавил 55-летний Владимир Федотов, с которым руководство "армейцев" подписало долгосрочный контракт. Ранее Федотов в течение двух с половиной сезонов работал в "Сочи", после спасения от вылета в 2020 году "барсы" заняли под его руководством сначала пятое, а в прошедшем сезоне - второе место в Российской премьер-лиге.
ЦСКА объявил об уходе братьев Березуцких
Владимир Федотов официально стал новым главным тренером ЦСКА
Гришин - о назначении Федотова: у ЦСКА хороший состав, чтобы бороться с "Зенитом" за первое место
Экс-главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал назначение Владимира Федотова на должность главного тренера "армейцев".
Фото: ПФК ЦСКА