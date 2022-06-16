"Максимилиано вернется в Россию уже в понедельник", - цитирует агента "РБ Спорт".
Кофрие принял участие в 17-ти матчах минувшего сезона Российской Премьер-лиги и отметился результативной передачей. Этот сезон стал для бельгийца первым в составе красно-белых – прошлым летом он перебрался в Москву из "Сент-Трюйдена".
"Спартак" по итогам сезона стал обладателем кубка России.
Агент рассказал, когда Кофрие вернется в расположение "Спартака"
Агент Давид Ласарацина, представляющий интересы защитника "Спартака" Максимилиано Кофрие, рассказал о дате возвращения игрока в Россию
Фото: РПЛ