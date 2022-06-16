СМИ: "Зенит" остановил переговоры по Лантратову из-за высокой трансферной стоимости

Вратарь "Химок" Илья Лантратов может не перейти в "Зенит", оставшись в своем нынешнем клубе.
Фото: ФК "Химки"
"Зенит" остановил переговоры по переходу 26-летнего голкипера "Химок" Ильи Лантратова, сообщают СМИ. По данным источника, причиной этого стала высокая трансферная стоимость игрока.

Сообщается, что "Химки" готовы расстаться со своим голкипером за 4 миллиона евро, при этом руководство петербургского клуба не готово платить за Лантратова такую сумму.

Ранее появлялась информация, что "Зенит" может отказаться от трансфера вратаря Химок из-за конфликта с болбоем во время стыкового матча за право остаться в РПЛ против "СКА-Хабаровска". В прошедшем сезоне Лантратов сыграл за "Химки" 33 игры, в которых пропустил 48 мячей. По оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 2 млн евро.

Источник: Matchtv.ru


Зенит Химки Лантратов Российские трансферы
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