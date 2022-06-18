"Мы никогда в жизни не рассматривали приобретение Рассказова в "Аугсбург", это совершенная ложь", - цитирует Паулса "Чемпионат"
Напомним, в 2020 году агент Рассказова Валериюс Мижигурскис заявил, что "Аугсбург" интересовался услугами футболиста. Позже сам Рассказов также подтверждал эту информацию.
Николай Рассказов в завершившемся сезоне провел в составе "Спартака" 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 900 тысяч евро. Ранее "Спартак" объявил о продлении контракта Рассказова до лета следующего года.
Главный скаут "Аугсбурга": мы никогда в жизни не рассматривали приобретение Рассказова
Главный скаут немецкого "Аугсбурга" Тимон Паулс опроверг информацию о том, что клуб когда-либо интересовался защитником "Спартака" Николаем Рассказовым.
Фото: ФК "Спартак"