Дасаев – о возможном переходе Зиньковского в "Спартак": Бакаев сильнее его

Экс-футболист " Спартака " Ринат Дасаев высказался о возможности приобретения командой полузащитника "Крыльев Советов" Антона Зиньковского.

Фото: РПЛ

"Надо смотреть на Антона, проявит он себя в "Спартаке" или нет. Мне трудно сказать, похож ли он на Бакаева. Думаю, что Зелимхан сильнее. Трудно судить, не очень много видел Зиньковского. Давайте посмотрим, заиграет он или нет, если перейдёт", - цитирует ветерана красно-белых "Чемпионат".



Ранее в СМИ появилась информация, что Зиньковский продолжит карьеру в "Спартаке". Сообщалось, что полузащитник уже подписал контракт с московской командой.



В завершившемся розыгрыше Российской Премьер-лиги Зиньковский забил 4 гола и отдал 9 результативных передач в 30-ти встречах самарцев. Он стал лучшим ассистентом национального первенства.