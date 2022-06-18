"Федуну впаривают этих игроков, а он смотрит только на цену, а не на то, как играет игрок. Кофрие слабый футболист, как и Маслов, Рассказов… Люди, которые при деньгах, забывают одну нашу народную мудрость: "Скупой платит дважды", - цитирует ветерана красно-белых "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Спартака" готово рассмотреть предложения о трансфере Кофрие в летнее трансферное окно. Также москвичи нацелены на усиление позиции центрального защитника после ухода Самюэля Жиго.
"Спартак" стал обладателем кубка России в минувшем сезоне, в финале обыграв "Динамо".
Ловчев – о возможности ухода Кофрие: Федун смотрит только на цену – скупой платит дважды
Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев поделился мнением относительно слухов о желании клуба продать защитника Максимилиано Кофрие.
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