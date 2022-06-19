"Верил ли я, что Рассказов может перейти в "Аугсбург"? Нет, конечно, это фантастика. Мы понимаем, что у нас агенты решают 90% разных трансферов. Но когда вы называете фамилию Рассказова в контексте Европы… Ну вы чего? Вы сами такое представляете?" - заявил Мостовой "Чемпионату".
Об интересе "Аугсбурга" с Рассказову в 2020 году заявил агент игрока, позднее сам защитник "Спартака" подтвердил информацию.
В минувшем сезоне Рассказов поучаствовал в 18 матчах красно-белых в Российской Премьер-лиге. 24-летний футболист записал на свой счет результативную передачу.
"Спартак" по итогам кампании стал обладателем Кубка России.
Мостовой – о Рассказове: это фантастика, когда называют его фамилию в контексте Европы
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о вероятности интереса "Аугсбурга" к защитнику "Спартака" Николаю Рассказову.
Фото: РПЛ