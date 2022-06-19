Канчельскис: чемпионат у нас слабенький, "Зенит" - чемпион РПЛ-2022/2023, ноль сомнений

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался об интригах предстоящего сезона РПЛ.
Фото: РИА Новости
"Чемпионат у нас слабенький, конечно. Чего уж скрывать, наш футбол в яме. "Зенит" — самый сильный, он — чемпион России сезона-2022/23. У меня ноль сомнений… 25 лет назад наш футбол был на среднем уровне, а сейчас — ниже среднего", - заявил Канчельскис "РБ Спорт".

"Зенит" становится чемпионом Российской Премьер-лиги на протяжении последних четырех сезонов к ряду. По итогам минувшего розыгрыша чемпионата страны серебряные медали завоевал "Сочи", бронзовым призером стало "Динамо". Примечательно, что места в первой тройке южане и москвичи распределили между собой в матче заключительного тура соревнования, который завершился крупной победой сочинцев (5:1).


Канчельскис Зенит
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