- Как оценю выбор Абаскаля на пост тренера "Спартака"? Я не буду оригинален, если скажу, что это в чистом виде авантюра. Просто открытая авантюра. ...В труппу клоунов один клоун выбирает остальных клоунов. Ты ведь не можешь ему сказать: "Чего ты дрессировщика не взял хорошего?" Потому что он занимается клоунами. А когда позовешь дрессировщика - он будет дрессировщиков выбирать. В "Спартаке" один в один такая ситуация, - сказал Гурцкая в интервью ютуб-каналу "У Кузьмича".
9 июня пресс-служба московского "Спартака" объявила об уходе из клуба итальянского главного тренера Паоло Ваноли, который руководил красно-белыми с 17 декабря 2021 года. Утром 10 июня стало известно имя нового наставника "Спартака" - им стал 33-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль, ранее работавший с такими клубами, как "Базель", "Лугано" (Швейцария), "Асколи" (Италия), "Волос" (Греция). Спортивным директором красно-белых является 40-летний итальянец Лука Каттани.
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Гурцкая: выбор Абаскаля на пост главного тренера "Спартака" - открытая авантюра
Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал назначение испанца Гильермо Абаскаля на должность главного тренера московского "Спартака".
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