Зарема: представителям Бакаева пора бы угомонить ветеранов типа Тихонова. Своими воплями делают хуже игроку

- По ситуации с Бакаевым - вы своими воплями делаете хуже игроку и его представителям. Которым бы пора вмешаться и угомонить "экспертов" и ветеранов типа Тихонова с его инсайдами. Если люди узнают реальные финансовые запросы Бакаева, это никому не пойдет на пользу, - цитирует Салихову "СЭ".
Ранее экс-полузащитник "Спартака" Андрей Тихонов в эфире телеканала "Матч Премьер" поделился инсайдерской информацией о том, что руководство "Спартака" вместо обсуждения с представителями 25-летнего полузащитника Зелимхана Бакаева финансовых условий нового контракта откладывало этот разговор, а в январе 2022 года предложило стороне игрока искать другие варианты. По завершении прошедшего сезона Бакаев покинул "Спартак" в статусе свободного агента и подписал контракт с петербургским "Зенитом".
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Жена владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала критику ухода из клуба атакующего полузащитника Зелимхана Бакаева со стороны ветеранов красно-белых.
Фото: ПФК "Крылья Советов"