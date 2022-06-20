Зарема: представителям Бакаева пора бы угомонить ветеранов типа Тихонова. Своими воплями делают хуже игроку

Жена владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала критику ухода из клуба атакующего полузащитника Зелимхана Бакаева со стороны ветеранов красно-белых.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
- По ситуации с Бакаевым - вы своими воплями делаете хуже игроку и его представителям. Которым бы пора вмешаться и угомонить "экспертов" и ветеранов типа Тихонова с его инсайдами. Если люди узнают реальные финансовые запросы Бакаева, это никому не пойдет на пользу, - цитирует Салихову "СЭ".

Ранее экс-полузащитник "Спартака" Андрей Тихонов в эфире телеканала "Матч Премьер" поделился инсайдерской информацией о том, что руководство "Спартака" вместо обсуждения с представителями 25-летнего полузащитника Зелимхана Бакаева финансовых условий нового контракта откладывало этот разговор, а в январе 2022 года предложило стороне игрока искать другие варианты. По завершении прошедшего сезона Бакаев покинул "Спартак" в статусе свободного агента и подписал контракт с петербургским "Зенитом".

Тихонов: "Спартак" уже в январе предложил Бакаеву подписывать контракт с другим клубом

Ловчев: уход Бакаева - не предательство, он хотел остаться. Вся вина лежит на руководстве "Спартака"


Спартак Зенит Бакаев Тихонов Салихова
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