Ловчев: уход Бакаева - не предательство, он хотел остаться. Вся вина лежит на руководстве "Спартака"

- Нет, это не предательство. Это его профессия. Он хотел остаться в "Спартаке". Я думаю, что его уход связан с тем, что он попросил повысить ему зарплату. Это политика клуба такая. В "Спартаке" постоянная смена тренеров, конфликты, бойкоты. Этого не должно быть. Уход Бакаева - такая же история. Он ищет, где ему будут платить. Вся вина в его уходе лежит на руководстве "Спартака". Бакаев знал, какие деньги получают иностранцы. Но учитывая, что "Спартак" включил режим экономии, ему отказали. Это отношение к своим воспитанникам. Ему не пошли навстречу и выгнали из клуба, - предает слова Ловчева "СЭ".
15 июня официальный телеграм-канал "Зенита" объявил о подписании контракта по схеме "3+1" с 25-летним атакующим полузащитником Зелимханом Бакаевым. Переход произошел на правах свободного агента, по завершении прошедшего сезона футболист покинул московский "Спартак", воспитанником которого является, в связи с истечением срока действия контракта. Бакаев выступал за красно-белых с момента начала своей карьеры, за исключением сезона-2018/2019, который он провел в аренде в тульском "Арсенале". В прошедшем сезоне на его счету 36 матчей за клуб во всех турнирах, 3 гола и 8 результативных передач. Жена владельца "Спартака" Зарема Салихова в своем медиа-блоге в резкой форме раскритиковала Бакаева-старшего за этот переход.
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Экс-защитник "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал ситуацию с переходом воспитанника красно-белых полузащитника Зелимхана Бакаева в "Зенит".
Фото: РПЛ