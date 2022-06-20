По данным источника, руководство нижегородского коллектива уже направило в "Уфу" официальное предложение о переходе российского футболиста.
Ранее гендиректор уфимцев Шамиль Газизов заявил, что у клуба есть понимание о будущем Агаларова. В СМИ сообщалось, что башкирский коллектив определится с вопросом трансфера игрока на этой неделе.
По итогам минувшего сезона 21-летний нападающий "Уфы" стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-лиги, забив 19 голов в 29-ти матчах первенства.
Источник: "Матч ТВ"
СМИ: "Пари НН" сделал официальное предложение о трансфере Агаларова
"Пари Нижний Новгород" заинтересован в услугах форварда "Уфы" Гамида Агаларова.
Фото: ФК "Уфа"